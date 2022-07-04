После пожара в Таганроге с ожогами госпитализирована 49-летняя женщина

В Таганроге в квартире на улице Победы произошел пожар. Фото: читатель "КП".

Спасатели сообщают еще об одном пострадавшем в результате пожара в доме на улице Победы в таганрогском микрорайоне Андреевский.

- До прибытия пожарных подразделений с ожогами в БСМП города Таганрога была госпитализирована пострадавшая женщина 1972 г.р., - говорится в сообщении пресс-службы МЧС по Ростовской области.

Напомним, ранее сообщалось о погибшем в результате пожара 58-летнем мужчине. В настоящий момент на месте происшествия ведется следствие, работают сотрудники полиции и скорая помощь.

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