Азовчанка потеряла миллион рублей, пытаясь разбогатеть на зарубежных акциях

Мошенник убедил женщину перевести ему миллион рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Азове 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенника, рассказали в донском главке. По данным ведомства, дончанке позвонили с незнакомого номера. Человек представился брокером, а дальше предложил, якобы, выгодное сотрудничество.

Незнакомец в красках расписал, как не выходя из дома можно разбогатеть.

Для этого, уверял незнакомец, нужно раз вложиться в покупку акций, а затем быстро перепродать их по более высокой цене.

Со слов лжеброкера, чтобы инвестировать и покупать акции на бирже, женщине надо было открыть брокерский счет и перевести на него деньги. Что дончанка, собственно, и сделала.

Кстати, сумма, которую женщина перечислила в надежде разбогатеть, составила один миллион рублей.

После этого незнакомец перестал выходить на связь, а прибыли, как и собственных денег, дама больше не увидела. Поняв, что стала жертвой обмана, потерпевшая написала заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Сейчас подозреваемого разыскивает полиция. Если мужчину поймают, а суд признает его вину, то злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.

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