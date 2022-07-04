Инвестпроект на 1,5 млрд рублей собираются реализовать в Ростовской области

Строительство объекта планируют завершить в четвертом квартале 2024 года. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев на выставке «Иннопром» подписал соглашение с инвестором, который вложит 1,5 млрд рублей в производство сельскохозяйственной и коммунальной техники. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Известно, что новое производство должно заработать в Таганроге. К слову, первый камень в строительство завода заложили несколько раньше, в мае 2022 года. Согласно подписанному документу, правительство области будет сопровождать проект.

- Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной техникой отечественного производства. Техника, которую будут производить, востребована аграриями всей страны. Важно, что уже на первом этапе будет создано 500 рабочих мест, а при выходе на полную мощность на современном производстве будут трудоустроены 1,5 тысячи человек, - рассказал Василий Голубев.

Строительство промышленного объекта планируют завершить в четвертом квартале 2024 года. На заводе в итоге должны выпускать продукцию на 3 млрд рублей в год с перспективой ежегодного увеличения производства на 10-15%.

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Участники делегации Дона уже подписали соглашение об этом (подробности)