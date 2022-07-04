В 2021 году более восьми тысяч дончан скончались от болезней системы кровообращения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В правительстве Ростовской области назвали наиболее часто встречающиеся причины смертности ростовчан. Об этом говорится в справке донского правительства об изучении работы ростовской администрации за минувший год.

Так, наиболее популярной причиной смертности жителей Ростова-на-Дону стали болезни системы кровообращения. В 2021 году от них скончались 8123 человека, что составляет 42,2 от общего количества скончавшихся.

На втором месте стоит рак. От него скончались 8,1% умерших, а именно 1 556 человек. И третьей причиной смертности специалисты назвали болезни органов дыхания. В городе насчитывается 795 человек, скончавшихся от них (4,1% умерших).

Также власти предоставили данные по умершим за последние три года. Так, в 2019 году в Ростове умерло 12 626 человек, в 2020 году - 15 305 человек, а в 2021 году - 19 233 человек.

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Улучшение ситуации отметили аналитики Росстата.