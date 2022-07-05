В трех районах Ростова-на-Дону пуск горячей воды отложили до 11 июля

Полноценную подачу ресурса пока не возобновили в 318 домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону во время второго этапа проверки теплосетей обнаружили дефекты, из-за этого ряд домов в трех районах города остались без горячей воды до 11 июля. Ремонт коммуникаций сейчас ведут в ускоренном режиме, сообщили городские власти.

- На участках, успешно прошедших испытания, с 1 июля начали заполнение системы. Подключили 475 зданий. При этом параллельно рабочие устраняют около 15 порывов и неисправностей. К этим проблемным участкам относятся сети, обеспечивающие ресурсом 318 домов, - уточнили в администрации.

Предварительно, горячей воды сейчас нет на двух десятках улиц:

в Кировском районе: Университетский, Журавлева, Кировский, Станиславского, Малюгиной, Красноармейская, Чехова, Социалистическая, Большая Садовая, Красных Зорь, Петровская.

в Ленинском районе: Газетный, Донская, Московская, Обороны, Семашко, Серафимовича, Соборный, Тургеневская, Ульяновская, Шаумяна.

в Пролетарском районе: 1-я Майская, 3-я - 13-я Линия

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 июля в Ростове и Батайске выросли тарифы на воду и водоотведение

Вступило в действие подписанное Василием Голубевым распоряжение (подробности)