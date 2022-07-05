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Происшествия5 июля 2022 7:24

В Новочеркасске 19-летний водитель внедорожника насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла вчера днем на проспекте Баклановском
Ангелина СКИБА
Около переходов всегда нужно снижать скорость

Около переходов всегда нужно снижать скорость

Фото: Сергей ГАПОН

В Новочеркасске 19-летний водитель внедорожника Volvo XC90 сбил насмерть 61-летнего мужчину. Об этом утром 5 июля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вчера днем на проспекте Баклановском. Молодой человек не успел остановить машину и наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

Сотрудники Госавтоинспекии напоминают: около переходов нужно всегда быть предельно внимательными и снижать скорость.

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