В Новочеркасске 19-летний водитель внедорожника насмерть сбил пешехода

Около переходов всегда нужно снижать скорость
Фото: Сергей ГАПОН
В Новочеркасске 19-летний водитель внедорожника Volvo XC90 сбил насмерть 61-летнего мужчину. Об этом утром 5 июля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла вчера днем на проспекте Баклановском. Молодой человек не успел остановить машину и наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».
Сотрудники Госавтоинспекии напоминают: около переходов нужно всегда быть предельно внимательными и снижать скорость.
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