Ростов стал единственным российским миллионником, где подорожала аренда квартир

Аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала на 8%. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове из-за наплыва вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР за первых шесть месяцев 2022 года подорожала стоимость аренды квартир. Такие данные приводит популярный сервис по поиску жилья.

Донская столица стала единственным городом-миллионником в стране, где наблюдается такая динамика. Так, аренда однокомнатной квартиры в Ростове-на-Дону подорожала на 8%. В среднем ежемесячная плата за жилье составила 19,2 тысячи рублей. За июнь 2022 года цена аренды съемной однушки подскочила на 5,5%. А стоимость ежемесячной аренды двухкомнатной квартиры в южной столице подскочила на 17% и составляет в среднем 34 тысячи рублей.

В то же время в остальных городах-миллионниках России аренда жилья за полгода стала дешевле. Больше всего цена на аренду однушек упали в Санкт-Петербурге — на 15% до 27,3 тысячи рублей. На втором месте этого рейтинга оказались Москва и Омск. Здесь снять однушку стало дешевле на 12%. В столице однокомнатная квартира обойдется в 44,1 тысячи рублей в месяц, а в Омске - 13,8 тысячи рублей. В Казани и Екатеринбурге наблюдается 9-процентное падение стоимости аренды однушки — до 20% и 18,8% тысяч рублей соответственно.

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