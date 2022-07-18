Планировку территории для моста через Ростовское море утвердили на Дону

Мост собираются проложить по трассе магистраль «Дон» - Камышеваха - Ростов. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области утвердили проект планировки и межевания территории под строительство моста через Ростовское море. Этот документ рассмотрели на заседании в правительстве региона.

- Проект подготовили для территории в Грушевском сельском поселении Аксайского района и в Ростове-на-Дону. Границы установили на основе градостроительной ситуации, а также по информации из единого реестра недвижимости, - рассказал глава донского Минстроя Юрий Сильвестров.

Напомним, мост собираются проложить по трассе регионального значения магистраль «Дон» - хутор Камышеваха - Ростов-на-Дону.

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