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Происшествия18 июля 2022 14:59

В Ростовской области ищут 30-летнего Сергея Горло из Новошахтинска

Приметы: рост 189 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы
Ангелина СКИБА
Мужчина перестал подавать о себе весть с 15 июля. Фото: группа поискового отряда в VK «ЛизаАлерт Юг»

Мужчина перестал подавать о себе весть с 15 июля. Фото: группа поискового отряда в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже четвертый день ищут 30-летнего Сергея Горло из Новошахтинска. Он перестал подавать о себе весть с 15 июля. Ориентировку опубликовали в группе отряда «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 189 см, худощавое телосложение, черные короткие волосы

Одет в синие джинсовые шорты с черным ремнем и черную футболку, обут в коричневые сандалии.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится следует обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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Сейчас обстоятельства случившегося уточняют сотрудники полиции (подробности)