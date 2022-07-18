Василий Голубев: экономика Ростовской области настроена на импортозамещение

Развивать экономику региона планируют в самых разных отраслях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика Ростовской области настроена на импортозамещение. Этот вектор был наиболее заметным по итогам подписания соглашений в рамках выставки «Иннопром» и ПМЭФ-2022. Такое заявление сделал в интервью губернатор Василий Голубев.

- Эти соглашения отличались от тех, которые мы подписали ранее. Постоянно присутствовало слово «импортозамещение». Мы смотрим за этим очень внимательно, это актуальная повестка дня. Наши производители, сегодня настроены на активную работу в этом направлении. Экономика настроена на то, чтобы проекты реализовать и заместить те позиции, которые были на время остановлены, - сказал Василий Голубев.

Добавим, после бизнес-встреч, которые ранее провела делегация Дона, потенциальный объем инвестиций в регион теперь может составить десятки миллиардов рублей. Выполнение контрактов по новым соглашениям позволит создать рабочие места и благотворно подействует на дальнейшее развитие донской экономики.

К слову, заверенные подписями договоренности касаются самых разных отраслей - от машиностроения и производства СПГ до возведения зарядных станций для электромобилей и комплексного развития территорий.

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