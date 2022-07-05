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Экономика5 июля 2022 8:07

Соглашения на 31 млрд рублей подписали власти Ростовской области на выставке «Иннопром»

Всего донской регион представил около 50 инвестпроектов
Ангелина СКИБА
Большинство проектов связаны с импортозамещением

Большинство проектов связаны с импортозамещением

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители делегации Ростовской области подписали на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге более 11 соглашений на общую сумму в 31 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.

- Большинство проектов связано с замещением продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся, - сказал Василий Голубев.

Проекты касаются производства сжиженного газа, развития электрозаправочной инфраструктуры, химической, машиностроительной, металлургической индустрий, производства медицинского и холодильного оборудования. Выполнение соглашений приведет к созданию свыше 1300 новых рабочих мест.

Добавим, всего Ростовская область представила в рамках «Иннопрома» около 50 инвестиционных проектов объемом 460 млрд рублей.

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