Соглашения на 31 млрд рублей подписали власти Ростовской области на выставке «Иннопром»

Большинство проектов связаны с импортозамещением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители делегации Ростовской области подписали на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге более 11 соглашений на общую сумму в 31 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев.

- Большинство проектов связано с замещением продукции, которую либо не производили, либо она перестала поставляться на территорию страны. Очевидный поворот в сторону импортозамещения экономики состоялся, - сказал Василий Голубев.

Проекты касаются производства сжиженного газа, развития электрозаправочной инфраструктуры, химической, машиностроительной, металлургической индустрий, производства медицинского и холодильного оборудования. Выполнение соглашений приведет к созданию свыше 1300 новых рабочих мест.

Добавим, всего Ростовская область представила в рамках «Иннопрома» около 50 инвестиционных проектов объемом 460 млрд рублей.

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