Василий Голубев: Новошахтинский НПЗ возобновит работу до конца июля

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области Новошахтинский завод нефтепродуктов, который ранее атаковали беспилотники, возобновит работу до конца июля. Об этом на выставке «Иннопром» сообщил губернатор Василий Голубев, передает агентство РИА Новости.

- Сейчас ведут ремонт на одной из поврежденных установок. До конца июля завод начнет работу в полном объеме, - сказал Василий Голубев.

Напомним, падение БПЛА и пожар на территории предприятия произошли утром 22 июня. Во время происшествия никто не пострадал, были эвакуированы 11 работников завода. Спасатели потушили горение на площади в 50 кв. метров. С пламенем боролись 68 человек, было задействовано 24 единицы техники.

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