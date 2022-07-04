Губернатор Ростовской области Василий Голубев: "Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге"

Пожар был оперативно ликвидирован. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге. В своем телеграм-канале глава донского региона написал, что инцидент произошел около половины шестого вечера 4 июля. Пострадавшее здание выгорело на 70 квадратных метров, но пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас донские правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

По словам губернатора, в настоящее время устанавливается тип летательного устройства и причины его падения, а также, его принадлежность. Уже удалось выяснить, что никакого вооружения или боеприпасов на беспилотнике не было.

- Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало, - отметил губернатор.

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