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Общество4 июля 2022 18:38

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: "Беспилотник упал на жилой дом в Таганроге"

Здание загорелось на площади в 70 квадратных метров
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Пожар был оперативно ликвидирован.

Пожар был оперативно ликвидирован.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил падение беспилотника на жилой дом в Таганроге. В своем телеграм-канале глава донского региона написал, что инцидент произошел около половины шестого вечера 4 июля. Пострадавшее здание выгорело на 70 квадратных метров, но пожар был оперативно ликвидирован. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас донские правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

По словам губернатора, в настоящее время устанавливается тип летательного устройства и причины его падения, а также, его принадлежность. Уже удалось выяснить, что никакого вооружения или боеприпасов на беспилотнике не было.

- Принимаются оперативные меры по оказанию помощи людям, чье имущество пострадало, - отметил губернатор.

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Второй беспилотник попал в резервуарный парк нефтезавода в Ростовской области.

На предприятии подтвердили, что произошло два удара БПЛА.

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