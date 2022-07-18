Ростовских автомобилистов предупредили о предстоящих ограничениях на дорогах

В Ростове до сентября ограничат движение на нескольких улицах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове местных жителей предупредили о предстоящих дорожных ограничениях. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения будут касаться трех улиц. С 1 по 30 августа движение временно ограничат на улице Целиноградской. Автомобилисты не смогут проехать на участке от переулка Биржевого до улицы Стадионной.

- В связи с производством работ по ремонту существующего одноэтажного здания, расположенного по адресу ул. Целиноградская, №6а будет ограничено движение транспортных средств на период въезда/выезда строительной техники, а также запрещена остановка и стоянка транспортных средств по ул. Целиноградская, - отмечается в сообщении.

Ограничения ожидаются и на улице Югова в районе дома №26/29. Они будут связаны со строительством газопровода. Водителям придется искать объездные в период с 7 августа по 7 сентября.

Также ограничения ждут автомобилистов, которые ездят по улице Днепропетровской в районе дома 48д-50 (по северной стороне). С 6 августа здесь введут запрет остановки и стоянки автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на месяц ограничат движение на улице Ломоносовской.

Ограничения будут действовать в районе дома №10.