Донские власти ищут подрядчика для перевозки вынужденных переселенцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовской области ведутся поиски подрядчика, который займется перевозкой вынужденных переселенцев. На эти нужды планируется потратить около 162,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на портале "Закупки-Контур".

На эти работы планируется потратить 51 600 часов. Победителю предстоит круглосуточно осуществлять перевозку людей, прибывающих из приграничных к Ростовской области территорий. Маршруты будут следовать от пограничных пунктов к пунктам временного размещения населения. Кроме того, транспорт будет перевозить людей между пунктами временного размещения.

Заключенный контракт будет действовать до конца нынешнего года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовский департамент транспорта ищет перевозчика на маршрут № 17.

В Ростове проходит аукцион на транспортное обеспечение маршрута ЖК «Соловьиная роща» – Сельмаш.