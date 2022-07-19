Отключения света в Ростове-на-Дону 19 июля 2022 года: сотням ростовчан предстоит остаться без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения света в Ростове-на-Дону 19 июля 2022 года: сотням горожан предстоит остаться без электричества. Свет отключат в разных районах города. Без электроэнергии ростовчанам предстоит провести несколько часов.

Предстоящие отключения будут плановыми. Причиной их станет проведение технических работ. Об этом рассказали в компании "Донэнерго".

Во вторник, 19 июля, с 9 до 15 часов свет отключат в пер. Островского 45-69, 40-70; ул. Садовая 35-39.

С 9 до 17 часов обесточат дома на ул. Малюгиной 253-299, 314-338; ул. Филимоновская 317-341, 248-288; пер. Нахичеванский 71-77, 64-84; пер. Крепостной 140; просп. Коммунистический 30/1, 28/2; просп. Стачки 213, 215; ул. Зорге 4а; ул. Кузнечная 168-214; пер. Аэроклубовский 35-39; ул. Портовая 374-420; просп. Космонавтов 2Е; пер. Сахалинский; ул. 2-й Пятилетки 29; ул. Подъездная 55; СНТ Архитектор; пер. Радужный; пер. Жизненный; 1, 2, 3, 4, 5 улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 43-я линия 16-48, 17-29; ул. 41-я линия 26-52, 23-47; ул. 39-я линия 35-77, 80-92; ул. 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; ул. 1-я Левая 1-15, 2-22; ул. 2-я Левая 1-11, 2-12; пер. Кирилловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 2-40; ул. 47-я линия 2-14, 1-37; ул. 49-я линия 1-35, 2-24; ул. Сарьяна 2-36,1-29; ул. 27-я линия 11-23,16-20; ул. 29-я линия 20-70, 23-77; ул. Богданова 2-54, 1-71; ул. Подвойского 2-56, 3-33; ул. Городовикова 2-24, 35; 25-я линия 36-68, 39-69; ул. 27-я линия 52-72, 65-89; ул. 29-я линия 79-131, 70-106; ул. 31-я линия 35-129, 32-132; ул. 33-я линия 77-141, 72-132; ул. 35-я линия 94-138.

С 10 до 12 часов отключения ждут жителей ул. Лермонтовская 117/126, 123; ул. Филимоновская 126, 128.

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