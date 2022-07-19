Рабочая группа займется улучшением качества городской среды в Ростовской области

Уровень комфорта на Дону подсчитывают ежегодно Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области создадут рабочую группу, которая займется улучшением качества городской среды. За уровнем комфорта будут следить главы нескольких министерств и ведомств. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев.

Напомним, ежегодно в регионе высчитывают индекс качества городской среды. Выводы делают на основе 36 характеристик, в том числе обращают внимание на доступное жилье, инфраструктуру, безопасность, комфорт, экологичность и эффективность органов власти.

Например, в 2021 году самыми благоприятными для проживания признали 8 донских городов. Наиболее высокие показатели - 223 балла - были у Таганрога, у Ростова - 208 баллов. В рейтинг также вошли Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай, Белая Калитва и Цимлянск.

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Эту ситуацию уже обсудили местные и областные власти (подробности)