Третью очередь Северного обхода Ростова собираются сдать в 2022 году

Сейчас дорожники сосредоточены на возведении инженерных сооружений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство III очереди Северного обхода Ростова-на-Дону должны завершить уже в этом году. Сдачу объекта запланировали на вторую половину 2022 года, сообщает сайт донского правительства.

К этому моменту асфальтом покрыли 80% будущей трассы, и сейчас дорожники сосредоточены на возведении инженерных сооружений. Например, мост в районе автодороги Красный Крым - Султан Салы готов на 70%.

- Кроме того, ведутся работы по строительству скотопрогона (готовность 90%) и трех водопропускных труб. Искусственные сооружения возводят 90 человек, задействовали 10 единиц техники, - уточнили власти.

Напомним, новый участок Северного обхода пройдет между трассами Ростов - Родионово-Несветайская - Новошахтинск и Ростов - Таганрог в обход села Чалтырь на территории Мясниковского района. Этот объект войдет в Ростовское кольцо.

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Обсуждения состоялись в правительстве региона (подробности)