В Ростовской области один человек умер и три попали в больницу, отравившись вяленой рыбой

Не стоит покупать рыбную продукцию с рук, на стихийных рынках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области один человек скончался, съев вяленую рыбу. Еще трое оказались на больничной койке. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, случаи ботулизма произошли в Азове, Ростове-на-Дону и Орловском районе.

При этом число пострадавших за год выросло вдвое. Так, в минувшем году аналогичный диагноз был поставлен всего двум дончанами.

- Причиной отравления заболевших ботулизмом послужило употребление в пищу вяленой рыбы домашнего приготовления, - пояснили в ведомстве.

Там же напомнили, что лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов и вяленой рыбы только промышленного приготовления.

КОНКРЕТНО

Как не заболеть ботулизмом

• не покупать рыбную продукцию и консервы домашнего приготовления с рук, на стихийных рынках;

• овощи, фрукты, ягоды и грибы должны быть хорошо отмыты от частиц земли;

• недопустимо консервировать давно снятые, испорченные овощи, фрукты, ягоды и грибы;

• рыбу после улова нужно быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода;

• засолку грибов не следует производить в герметически закрытых банках; лучший метод хранения грибов – соление и сушка;

• перед употреблением в пищу консервированных продуктов их лучше прокипятить в течение 20-25 минут (за это время разлагается токсин ботулизма);

• перед вскрытием банки с консервами нужно осматривать - при развитии в них возбудителя ботулизма отмечается вздутие дна и крышки банок (бомбаж).

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