Амулеты, ватный халат и вяленая рыба: как на Дону спасались от жары наши предки рассказал историк

Историк Юрий Круглов сам не раз спасался от жары с помощью удивительных предметов. Фото: ПОПОВА Екатерина

Адская жара стоит на дворе уже вторую неделю. Изнуренным зноем жителям региона ничего не остается кроме как искать убежище в помещениях с кондиционером. Страшно представить, каково было нашим предкам, до изобретения кондиционеров и самых простеньких вентиляторов, ведь жара на Дону была и в прошлые века, и люди как-то ее переживали.

«КП - Ростов-на-Дону» узнала у историка Юрия Круглова, как раньше ростовчанам удавалось не расплавиться в +40. Забегая вперед, скажем, что все новое - это хорошо забытое старое.

МЕХОВАЯ ШАПКА И ВАТНЫЙ ХАЛАТ

По словам историка, лучшей защитой от солнечного удара была высокая меховая шапка и ватный халат. Такой тандем защищал от перегрева, а еще давал меньший градус жары, чем на улице. Человек находился в парилке, но оставался сухим, потому, что вата - это хлопок, который хорошо дышит и не дает телу перегреться. Ватные халаты, конечно, в современном контексте никто не предлагает, но и современных жителям Ростова в 40-градусную жару стоит выбирать хлопчатобумажную одежду и избегать синтетики до более прохладной погоды.

Нефритовые, изумрудные - каких только амулетов от жары не держали в домах в китайском квартале у берега Дона. Фото: ПОПОВА Екатерина

Из любимых напитков у казаков был легендарный узвар - отвар из груш и яблок. Пили его ледяным. А вот кавказцы пили айран.

Летом на столе часто встречались кисломолочные продукты, так как молоко при жаре быстро сворачивается. Вот в такое июльское пекло творог, кефир и айран шли на ура. Кроме того, кисломолочная продукция была самой доступной, а айран прекрасно утоляет жажду.

ЗА ВЯЛЕНУЮ РЫБУ СПАСИБО ЖАРЕ

А еще жара поспособствовала распространению любимого донского блюда - вяленой рыбы. Пойманная рыба в этой 40-градусной жаре прекрасно провяливалась. Получается, что донская закуска из сушеной и вяленой рыбы появилась благодаря нещадной ростовской жаре.

- Жару еще и любили. Тогда было гораздо меньше людей с лишним весом, которые в такую погоду обильно потеют. Сухощавые казаки хорошо переносили жару, - говорит Юрий Круглов.

Историку удалось собрать китайскую коллекцию чудодейственных амулетов. Фото: ПОПОВА Екатерина

АМУЛЕТЫ И МАГИЯ

Если еда и хлопок не спасали от полуобморочного состояния в +40, то в ход шла... магия.

Как рассказал Юрий Круглов, в 30-е годы прошлого века вдоль набережной располагалась масса кварталов с разношерстной публикой, которые давно снесли. Один из кварталов был китайский. И вот китайцы своеобразно боролись с жарой своими суевериями — у них были амулеты.

Историку удалось собрать всю китайскую коллекцию чудодейственных амулетов. В нее входило три камня с изображением драконов.

С таким камнем на территории дома самого хозяина и его соседей никогда не могло возникнуть пожара. Фото: ПОПОВА Екатерина

Один из них - «Дракон-жара» или же «Огненный дракон» из нефрита. С таким камнем на территории дома самого хозяина и его соседей никогда не могло возникнуть пожара. Люди верили, что такой дом никогда не могли поджечь, и сам хозяин не боялся умереть от солнечного удара.

Собратьями «Огненного дракона» был «Изумрудный дракон» - всегда создавал для владельца прохладу и земляной - гасил любой огонь.

Юрий сам верит в силу этих предметов и утверждает, что амулеты не раз спасали ему жизнь. Историк не получал солнечных ударов, а однажды даже спас себя и соседей от пожара.

СУДАРЫНЯ ЖАРА

А вот еще один символ донского края - сударыня Жара. Такую золоченую фигурку изготовил в середине XIX века ростовский ювелир. Это был настоящий фольклорный персонаж. О ней рассказывали легенды: мол, в сильный жар она появлялась на Таганрогском проспекте, на старинных улицах Ростова. У сударыни Жары греческая прическа, так как на Дону раньше жили греки, и жара им не мешала. Они боролись с ней холодным вином и постоянным купанием в Дону.

По легенде, сударыня Жара появлялась на Таганрогском проспекте, на старинных улицах Ростова. Фото: ПОПОВА Екатерина

ЦЕРКОВЬ КАК СЕЙФ

В 1746 году солнечный жар нанес донской культуре непоправимую утрату: сгорела столица войска донского - город Черкасск, а ныне — станица Старочеркасская. Городок так сильно выгорел, что расплавились даже пушки, сгорели все документы, и много страниц истории Дона осталось без документальных подтверждений.

С тех пор жара повлияла на строительство церквей. Пол стали делать чугунным, а стены - каменными. Так что церкви на Дону стали своеобразными сейфами: во время пожара они не горели, поэтому в пол прятали драгоценности, меха и деньги.

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