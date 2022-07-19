В Ростовской области из оборота изъяли 12 партий мясной продукции

Мясную продукцию проверяли на соотношение белков, жиров, углеводов, энергетическую ценность и незаявленные консерванты. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области эпидемиологи проверили исследование больше 750 проб мяса и мясной продукции за 2022 год.

Как оказалось, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции - белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, выявление незаявленных консервантов - удельный вес нестандартных проб составляет 9,1 %.

- Это превышает среднемноголетний показатель, - рассказали в ведомстве. - По всем фактам выявления мяса и мясной продукции, несоответствующей требованиям Технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции.

В частности, из оборота изъято 12 партий мясной продукции. Ее общий вес - 148 кг.

В ведомстве добавили, что по фактам выявленных нарушений законодательства составлено шесть административных протоколов, наложено штрафов на сумму 640 тысяч рублей и выдано семь предписаний о приостановлении реализации несоответствующей продукции.

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