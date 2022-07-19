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Общество19 июля 2022 9:51

В Ростовской области из оборота изъяли 12 партий мясной продукции

Сумма штрафов, выписанных на недобросовестных производителей, составила 640 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
Ольга ГОПАЛО
Мясную продукцию проверяли на соотношение белков, жиров, углеводов, энергетическую ценность и незаявленные консерванты.

Мясную продукцию проверяли на соотношение белков, жиров, углеводов, энергетическую ценность и незаявленные консерванты.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области эпидемиологи проверили исследование больше 750 проб мяса и мясной продукции за 2022 год.

Как оказалось, по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции - белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность, выявление незаявленных консервантов - удельный вес нестандартных проб составляет 9,1 %.

- Это превышает среднемноголетний показатель, - рассказали в ведомстве. - По всем фактам выявления мяса и мясной продукции, несоответствующей требованиям Технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции.

В частности, из оборота изъято 12 партий мясной продукции. Ее общий вес - 148 кг.

В ведомстве добавили, что по фактам выявленных нарушений законодательства составлено шесть административных протоколов, наложено штрафов на сумму 640 тысяч рублей и выдано семь предписаний о приостановлении реализации несоответствующей продукции.

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