В мэрии Шахт призвали жителей экономить воду

Воду надо беречь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В городе Шахты Ростовской области местные власти обратились к горожанам с просьбой, экономнее расходовать воду. По словам чиновников, из-за того, что в городе установилась чрезвычайная жаркая погода, потребления питьевого ресурса выросло. И в аварийную службу поступают жалобы на водоснабжение. Чаще всего сетуют на нехватку жители верхних этажей многоквартирных домов.

- Повышенный износ водопроводных сетей не позволяет водоснабжающей организации повышать давление в сетях, - объяснили чиновники. - Это повлечет резкое увеличение порывов по всему городу с последующими неизбежными огромными потерями питьевой воды.

Потому и призвали проживающих в частном секторе шахтинцев к экономному использованию питьевой воды и не использовать ее для полива приусадебных участков.

- Это значительно улучшит подачу воды в верхние этажи многоквартирных домов, - уверены специалисты.

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— Организован подвоз воды по заявкам. При необходимости обращайтесь по телефону «112», — говорится в сообщении. (подробности)