20 июля в Таганроге проверят систему оповещения населения

Учебное сообщение озвучат по ТВ и радио Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Завтра, 20 июля, в Таганроге будут проверять исправность системы оповещения населения. Сирены включат в 11:20. Это предупреждение опубликовали местные власти.

- Включение электросирен означает подачу сигнала «Внимание всем». После этого следует включить телевизионные, радио, радиотрансляционные приемники для прослушивания сообщения, - пояснили в администрации.

Таганрожцев и гостей города призывают не игнорировать звуки системы. Также следует помнить, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

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