ТРЦ "Горизонт" подал в суд на компании, покинувшие Россию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ростовский торговый центр "Горизонт", располагающийся на проспекте Михаила Нагибина, подал в суд на две компании, пожелавшими покинуть Российскую Федерацию. Об этом сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Речь идёт о компаниях «Mango Russia» и «Levi Strauss».

Так, с компании «Levi Strauss» центр требует взыскать более 3,9 миллиона рублей. В постановлении суда говорится, что на счета предприятия принято решение наложить арест на счета и имущество, принадлежащие компании. Общая стоимость арестованного равна сумме задолженности.

Размер долгов второй компании пока остается неизвестным..

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