Более 21 тысячи переселенцев прибыли в Ростовскую область за сутки.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
За минувшие сутки в Ростовскую область въехали более 21 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.
- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 21 тысячи граждан, - рассказали в ведомстве.
Все вновь прибывшие являются уроженцами Донецкой и Луганской народных республик. Они ежедневно десятками тысяч прибывают на территорию донского края. Желающих направляют в пункты временного размещения, другие же направляются на постой к родственникам или продолжают свой путь в другие регионы России.
В пунктах по необходимости вынужденным переселенцам оказывают психологическую и юридическую помощь. Кроме того, им назначена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.
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Количество новоприбывших зарегистрировали на пунктах пропуска.