После укуса клещей 20 жителей Ростовской области заразились лихорадкой Ку

К врачам уже обратились больше 3,5 тысячи дончан. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области уже 3 463 человека пострадали от укуса клеща. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, почти треть из них – дети и подростки.

Известно, что диагноз Крымская геморрагическая лихорадка был поставлен 22 жителям Дона. Еще семь человек подхватили боррелиоз после укусов кровопийц. Кроме того, у 20 дончан обнаружили лихорадку Ку, один заболел туляремией

В настоящее время проводится санобработка территорий. А лучший вариант избежать болезни – предотвратить присасывание клеща.

- После возвращения с прогулки следует провести полный осмотр тела и одежды, - говорят эпидемиологи. - При этом клещи достаточно долго, в среднем 30 минут, выбирают место для присасывания.

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- Часто слышу мнение, что туляремия прежде не переносилась клещами, - отмечает ученый. - Но это ошибка. Клещи с самого открытия этого заболевания в начале 20 века являлись заметными переносчиками туляремии (подробности)