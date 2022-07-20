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Общество20 июля 2022 10:53

С начала спецоперации в Ростовской области выделили более полумиллиарда на перевозку беженцев

Власти подписали четыре контракта с одной компанией
Михаил СТРИЖЕВ
Вынужденных переселенцев начали привозить в область в феврале.

Вынужденных переселенцев начали привозить в область в феврале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовская область направила более полумиллиарда рублей на круглосуточную перевозку беженцев из приграничных территорий. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Всего региональное министерство транспорта заключило четыре контракта с компанией «Автоколонна № 1559». Первый, цена которого составила 60,6 млн рублей, был подписан 24 февраля. 6 апреля транспортное предприятие стало исполнителем контракта стоимостью 143,6 млн рублей, 18 мая — контракта на 157,5 млн и 14 июня — на 162,3 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик обязался привозить переселенцев из приграничных территорий до погранпунктов. В задачи также входила подвоз людей от погранпунктов до пунктов временного размещения и от них до вокзалов при необходимости.

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В Ростовской области на перевозку беженцев выделили 60,6 млн рублей

Речь идет о доставке людей от пограничных пунктов до мест временного размещения и в другие регионы страны. (Подробности)