В Ростовской области на перевозку беженцев выделили 60,6 млн рублей

Оперативные меры помогли в борьбе с коронавирусом. Фото: сайт правительства РО.

В Ростовской области на перевозку переселенцев из Донбасса выделили более 60,6 млн рублей. Такое решение утвердил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Это решение позволило оперативно организовать работу в условиях ЧС и избежать распространения коронавируса среди массово прибывающих в регион людей, - отмечают власти.

Речь идет о доставке беженцев от пограничных пунктов до мест временного размещения, а также в другие регионы страны. Деньги на эти цели потратили из суммы, которую ранее запланировали на мероприятия по борьбе с COVID-19.

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