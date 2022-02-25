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Общество25 февраля 2022 9:32

В Ростовской области беженцы сдали уже более 9 тысяч тестов на коронавирус

С начала эвакуации среди прибывших выявили 200 заболевших
Ангелина СКИБА
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Прибывшие беженцы проходят тестирование и вакцинацию

Прибывшие беженцы проходят тестирование и вакцинацию

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области беженцы из Донбасса сдали уже более 9 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сегодня, 25 февраля, рассказал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

- Выполнили более 9 тысяч тестов. Процент положительных результатов по-прежнему невелик, заболели всего около 200 человек. Ведется добровольная вакцинация, привились уже 190 прибывших в регион, - прокомментировал Сергей Тюрин.

Вчера, 24 февраля, власти сообщали о 100 инфицированных. Всего в донских пунктах временного размещения сейчас находятся 6,2 тысячи беженцев, 3182 из них - дети. Этих людей разместили в 96 ПВРах. Всего же готовы к работе, по словам Сергея Тюрина, 175 пунктов общей емкостью более 12 тысяч человек.

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