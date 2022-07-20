В Ростове суд не признал снесенное здание кинотеатра «Россия» объектом недвижимости

Разбирательства вели в 15 арбитражном апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове апелляционный суд отменил прежнее постановление по снесенному кинотеатру «Россия». О завершении слушаний объявили сегодня, 20 июля.

- Отменить решение полностью и прекратить производство по делу, - говорится в опубликованном сообщении.

Такой исход означает, что областной комитет по охране объектов культурного наследия проиграл. Это произошло после жалобы собственника площадки - киноконцертного комплекса «Русь». Организация выступила против восстановления статуса памятника уже демонтированному зданию и на этот раз победила. Разбирательства длились с мая 2022 года.

Напомним, статус памятника культуры у кинотеатра исчез в ЕГРН. Такое «обновление» произошло после перерегистрации участка. Комитет по охране ОКН пытался вернуть постройке утерянное звание. В первой инстанции эту инициативу полностью поддержали, но в итоге победа все же осталась за киноконцертным комплексом «Русь».

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