Первый вице-спикер Совета Федерации побывал с рабочим визитом в Таганроге

Андрей Яцкин осмотрел трамвайное депо, рощу «Дубки» и Пушкинскую набережную. Фото: сайт правительства РО

В Таганроге Ростовской области с рабочим визитом побывал первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин. В приморском городе сенатор осмотрел трамвайное депо, рощу «Дубки» и Пушкинскую набережную, сообщает сайт донского правительства.

- Мы поставили задачу, чтобы всю строительную работу осуществили в установленные сроки. В этом году исполняется 90 лет таганрогскому трамваю, и к этой дате должны завершить модернизацию трамвайной инфраструктуры города, - сказал Андрей Яцкин.

Гость похвалил работы по благоустройству таганрогской рощи, но обратил внимание на возможный вандализм и посоветовал установить камеры видеонаблюдения. Андрей Яцкин также высоко оценил планы по преображению набережной. Первый этап капитального обновления территории должны завершить в сентябре 2023 года.

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