В Таганроге расчистят балку Большая Черепаха. Фото: Правительство РО

В Таганроге запланировали расчистить балку Большая Черепаха, которая располагается в роще "Дубки". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время уже началась разработка проектно-сметной документации по расчистке. Работы будут идти в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Маленькая речка Большая Черепаха протекает через город Таганрог в роще «Дубки». Она впадает в Таганрогский залив. Кроме того малая река включена в государственный водный реестр.

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