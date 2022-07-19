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Общество19 июля 2022 17:32

В Таганроге расчистят балку Большая Черепаха

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге расчистят балку Большая Черепаха.

В Таганроге расчистят балку Большая Черепаха.

Фото: Правительство РО

В Таганроге запланировали расчистить балку Большая Черепаха, которая располагается в роще "Дубки". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время уже началась разработка проектно-сметной документации по расчистке. Работы будут идти в рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Маленькая речка Большая Черепаха протекает через город Таганрог в роще «Дубки». Она впадает в Таганрогский залив. Кроме того малая река включена в государственный водный реестр.

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