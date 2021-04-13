В Ростове заключили контракт на расчистку балки реки Темерник

В Ростове расчистят реку Темерник Фото: "КП" Архив

В Ростове заключили государственный контракт на расчистку балки Темерник протяжённостью 13 километров.

— Темерник расчистят от очистных сооружений канализации Аксая до Верхового водохранилища, — сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии области Наталья Ковтун.

Расчистка позволит сформировать русло балки, не допустить повторного загрязнения и улучшить пропускной способностью реки.

В прошлом году в рамках национального проекта «Экология» Темерник оздоровили от микрорайона «Суворовский» до Низового водохранилища в Ворошиловском районе. Это улучшило состояние реки и условия проживания людей вблизи нее.

Состояние реки Темерник особенно важно, что показала авария на Низовом водохранилище. Благодаря расчищенному руслу река пропустила через себя весь объём водохранилища, и подтопления не произошли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове зафиксировали аварийный сборс в Темерник сточных вод.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.