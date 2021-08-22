В парке Островского расчистят более полутора гектаров земли

Зеленые насаждения сократят в парке Островского Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В ростовском парке Островского рабочие расчистят от деревьев 1,6 гектаров земли. Соответствующее постановление было подписано главой города Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко. Об этом сообщает портал "Городской репортер".

В постановлении речь идет о том, что количество зеленых насаждений в парке сократится с 60% до 12% рядом с теннисным кортом. Деревья и кустарники спилят и срежут на участке по адресу улица 1-й Конной Армии, 4д. При этом на данной территории было увеличено число разрешенных наземных этажей с двух до трех, а высоту сооружений теперь может составлять до 10,6 метров.

Стоит отметить, что ранее ростовчане высказывали протест против уменьшения количества деревьев в парке Островского.

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