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Общество22 августа 2021 17:00

В Таганроге временно перекроют движение по площади Марцевский Треугольник

Ограничения связаны с капитальным ремонтом железнодорожных путей
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Таганроге из-за ремонта железнодорожных путей ограничат движение

В Таганроге из-за ремонта железнодорожных путей ограничат движение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге временно будет ограничено движение по площади Марцевский Треугольник. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- С 18:00 24 августа до 07:00 25 августа дорожное движение по пощади Марцевский Треугольник будет выполняться с частичным перекрытием движения - поочередно по одной из полос автомобильной дороги, - говорится в тексте сообщения.

Введенные ограничения связаны с тем, что в городе будет проводиться капитальный ремонт участка железнодорожных путей, которые пересекают автомобильную дорогу в районе площади.

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