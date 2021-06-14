В Ростове на Шолохова ограничат движение

Неудобства связаны с ремонтными работами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С сегодняшнего дня, 14 июня, в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта по проспекту Шолохова. Как сообщили в администрации города, неудобства продлятся в течении месяца - до 14 июля.

Так, автомобили не допустят на участок от 14-ой линии до дома № 11. Причина - строительство канализационного выпуска, который будет отвечать за целый район. Кроме того, полностью перекроют движение транспорта до 12 августа на улице Вятской - от дома № 52 до № 60. Там будут ремонтировать водопровод.

Напомним, ограничения коснутся и донской трассы М-4. На развязке, где поворачивают в сторону Волгодонска, запретили движение по мосту.

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