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Общество14 июня 2021 14:34

В Ростове отменили шествие "Бессмертного полка" из-за коронавируса

Организаторы предложили другие форматы акции, но власти отказали
Дадаян ДавидДадаян Давид
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Акция не проходила и в прошлом году. Фото: штаб "Бессмертный полк" в Ростовской области

Акция не проходила и в прошлом году. Фото: штаб "Бессмертный полк" в Ростовской области

В Ростове-на-Дону не будут проводить популярное у жителей шествие "Бессмертный полк". Изначально планировалось, что оно состоится 24 июня - через месяц после Дня Победы. Однако, в социальных сетях, посвященных акции, сообщили, что все отменяется.

- Из-за угрозы коронавируса решили все же не проводить, - отметили активисты.

Однако в штабе полка признались, что подозревали об этом еще в мае. Координаторы предлагали властям альтернативные способы проведения акции. Среди вариантов был масштабный автопробег с флагами, музыкой и портретами предков-героев.

Напомним, "Бессмертный полк" - это всероссийское общественно-патриотическое движение, впервые прошедшее в привычном нам формате в 2015 году. С тех пор акция проходила ежегодно во всех крупных городах России. Как правило, на шествие люди приносят фотографии своих предков, погибших на фронте Великой Отечественной войны. Участники выстраиваются в длинную колонну и проносят по площадям портреты героев прошлого.

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