Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 14 июня: заболели еще 156 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 14 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 14 июня в Ростовской области зафиксировали еще 156 случаев заражения коронавирусом. Всего, по данным регионального правительства, заболели более 96 тысяч человек. Есть и положительная динамика: за последние сутки выздоровел 221 пациент, а всего - более 88 тысяч.

Большинство новых инфицированных, как обычно, выявили в Ростове-на-Дону. За ним идет Новошахтинск и Красносулинский район. Лечение в стационарах получают 949 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 13 человек, на неинвазивной ИВЛ – 116.

За минувшие сутки в Ростовской области не зафиксировано умерших от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции остается 4571 человек.

На сегодняшний день завершили вакцинацию свыше 40 тысяч жителей.

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