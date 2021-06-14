На донской трассе М-4 на три месяца закроют мост

Движение возобновится только 1 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 14 июня, дорожные службы перекрыли движение на мосту, который находится на 1074-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Речь идет о переправе, что за "аксайском" мостом, на большой развязке, откуда поворачивают на Волгодонск. Участок, который будет закрыт, находится в Аксайском районе, недалеко от Дорожного поселка. Ограничение движения связано с комплексным ремонтом моста. Работы продлятся вплоть до 1 октября. Водителям придется объезжать участок по альтернативным маршрутам.

Мост, который будет закрыт для движения.

В компании предложили два основных варианта. Если едете со стороны Волгодонска на Краснодар, развернитесь на 1062-м километре трассы. При движении из донской столицы в направлении Волгодонска нужно сделать разворот на развязке на 1084-м километре М-4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости Ростова-на-Дону на 14 июня 2021: в новочеркасской больнице мужчина убил приятеля шариковой ручкой

Собрали главные новости Ростова-на-Дону на 14 июня 2021 (подробнее)