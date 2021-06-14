Новости Ростова-на-Дону на 14 июня 2021: в новочеркасской больнице мужчина убил приятеля шариковой ручкой

Рассказываем, что случилось в Ростове за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новости Ростова-на-Дону на 14 июня 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

В новочеркасской больнице мужчина убил знакомого шариковой ручкой. Как сообщили в следственном комитете, 12 июня в учреждение приехали двое жителей. Между ними произошла ссора. Один из мужчин ударил другого шариковой ручкой в грудь. Пострадавший скончался на месте. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Суд оставил под стражей обвиняемого по делу о краже из «самолета Судного дня». Напомним, защита Жоры Хачунца обжаловала постановление о продлении ареста. Однако суд не удовлетворил жалобу и оставил решение без изменений. Обвиняемый будет находиться под стражей до 5 сентября.

В селе Дубовском двое 14-летних подростка на мотоцикле попали в ДТП. По данны донской Госавтоинспекции, автомобилист не пропустил мотоцикл на перекрестке и столкнулся с ним. От удара пассажир и водитель двухколесного транспорта упали. Их доставили в больницу.

В городе Пролетарск едва не утонул рыбак. Мужчина отправился порыбачить, но в итоге перевернулся в лодке. Рыбак попытался самостоятельно добраться до берега, но начал тонуть. К счастью, его заметили сотрудники службы спасения и помогли добраться до берега.

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