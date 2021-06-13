На Дону подростки на мотоцикле чуть не разбились при ДТП

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Накануне, 12 июня, в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних детей. По данным регионального ГИБДД, все случилось в селе Дубовском в темное время суток.

Согласно официальной информации, по сельской дороге ехал 23-летний парень за рулем автомобиля. На перекрестке равнозначных дорог он не уступил движение мотоциклу, который ехал в противоположном направлении. На нем находились два 14-летних подростка без прав.

От удара оба юноши упали на асфальт, мотоцикл проскользил несколько метров по асфальту. На месте прибыли врачи и забрали школьников в больницу. У них диагностировали различные травмы. Как сообщили в ведомстве, мотоцикл юноша взял покататься у своего старшего брата.

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