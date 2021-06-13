"Их выкинули на смерть": В Ростове щенят оставили умирать в яме

Это были две девочки, не успевшие даже открыть глаза. Фото: соц. сети (medvedevamila777)

Накануне, 12 июня, в Ростове-на-Дону волонтеры обнаружили двух маленьких щенков, которых бросили умирать в яме. Изначально питомцев случайно нашли прохожие, а затем сообщили зоозащитникам. Об этом рассказали на странице группы в инстаграме "Помощь животным".

Когда активисты прибыли на место, не поверили своим глазам. На дне глубокой, грязной ямы действительно лежали два щенка. На вид им было не больше двух недель.

- Пока доставали думали сердце остановится. Никаких признаков жизни малыши не подавали, - пишет волонтер.

Когда собак подняли на наверх, поняли, что они еще дышат. Это были две девочки, которые не успели еще открыть глаза. Несколько дней они ничего не ели, поэтому двигаться для них было очень сложно.

- Вокруг никого и ничего. Детей однозначно выкинули на смерть. Рядом валяется женский свитер, - добавила девушка.

В результате было принято решение забрать щенков в приют. Сейчас их пытаются откормить, проверяют на различные заболевания, делают все необходимые процедуры.

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