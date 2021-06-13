Запретная любовь: ростовчанин может сесть в тюрьму за чувства к 16-летней девочке

Родственники школьницы выступили против неравного союза. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невероятная история запретной любви разгорелась на Дону. Все началось еще в прошлом году, когда между 15-летней школьницей и взрослым парнем вспыхнули недетские чувства. Счастливые и беззаботные отношения постепенно стали превращаться в борьбу со всем миром. По словам 22-летнего молодого человека, родные девушки оказались против "неравного" союза. На парня завели уголовное дело, а после парочка бесследно исчезла.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Ситуации, которые случаются в реальной в жизни, иногда больше походят на остросюжетные романы по типу Ромео и Джульетты. Трогательную, но в тоже время запутанную историю поведал Алексей (имена изменены, - прим. ред.).

По его словам, их отношения начались с обмана, ведь долгое время он не знал, сколько на самом деле лет его девушке. Леша уверяет: новая знакомая вела себя так, что создавалось ощущение - скоро ей стукнет 18 лет. В реальности же девочке было всего 15.

- Она выглядела старше своего настоящего возраста и знает гораздо больше своих сверстников, - рассказывает молодой человек. - Я даже обсуждал с ней темы, связанные со школьными дисциплинами, которые изучают в 10 и 11 классе, - она все это знала и понимала.

Молодой человек легко поверил, что скоро его подруга станет совершеннолетней и не стеснялся в ухаживаниях.

ПРАВДУ НЕ СКРОЕШЬ

Чем дольше общались возлюбленные, тем больше Алексей понимал - в семье Марии происходит что-то странное. Ее родители развелись, она осталась с мамой, но сбегала от постоянных конфликтов к отцу. Часто она оставалась у него на ночь, чтобы, по ее словам, не слышать бесконечную ругань дома.

В конечном итоге, Алексей, как настоящий мужчина, решил вмешаться и выяснить, что происходит. Но, как уверяет парень, родители девушки тепло приняли выбор дочери и даже разрешили им жить совместно в квартире его матери. Так продолжалось почти год.

- Потом мне на глаза стали попадаться ее документы. Когда я узнал, что она несовершеннолетняя, очень удивился. Но тогда мы уже вели совместный быт, а все родственники Марии нормально относились к нашим отношениям, - вспоминает Алексей.

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Все перевернулась с ног на голову, когда после некоторых небольших ссор мама девушки накануне ее 16-летия неожиданно написала на парня заявление в полицию. По словам молодого человека, возмущенная женщина обманом затащила свою дочь в отдел, где девушка, якобы под давлением, дала показания против своего молодого человека. А следователь мол убедила школьницу, что в будущем это позволит им пожениться.

Сразу после этого на Лешу возбудили дело по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Вскоре его вызвали в отдел, где он подтвердил слова Марии, то есть дал показания против себя.

Алексей рассказывает, что полицейские заверяли его - другого выхода нет, и пытались убедить, что им не нужно губить ему жизнь. Также, по словам парня, правоохранители объяснили, что сажать его не собираются - заведут дело, а пара в день рождения Маши подаст заявление в ЗАГС.

ПОПЫТКА ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ

Только позже возлюбленные поняли, что допустили роковую ошибку. В панике пара стала часто посещать отдел полиции, переделывать свои объяснения. В рамках расследования у пары отобрали телефоны и стали искать следы "преступления".

- Они залезли не только в нашу переписку, но просматривают и другие, вообще не связанные с нашими отношениями. И теперь меня пытаются обвинить по 135-ой статье за несколько найденных фотографий, на который обнаженный только я, - рассказывает парень.

Все это 22-летний ростовчанин описал в Интернете на своей странице. Там же он признался, что у них заканчиваются деньги на адвокатов и силы, что защищать свою будущую семью.

"ОНИ ПЫТАЮТСЯ РАЗРУШИТЬ ЖИЗНЬ МОЕМУ БУДУЩЕМУ МУЖУ"

Параллельно в борьбу против своих же родственников включилась и Мария. Она опубликовала видео, в котором рассказала о ситуации, как говорится, со своей колокольни.

- Мы всего лишь хотим защитить нашу семью. Самое печальное, что мои родственники пытаются разрушить жизнь моему будущему мужу. У отца заканчиваются деньги, так как мы все тратим на адвокатов, - сообщила девушка в ролике.

Все это привело к тому, что неделю назад парочка исчезла. Об их местонахождении никто ничего не знает уже неделю. Взволнованный отец обратился в полицию и к журналистам, он пытается привлечь внимание ко всей этой истории, чтобы разыскать дочь. Но пока безуспешно...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Уголовное дело можно прекратить"

Ваган БЕГЛАРЯН, адвокат, Ростов-на-Дону:

- Действительно, согласно ст. 134 УК РФ, половое сношение с лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста является уголовным преступлением. Однако, данное преступление декриминализируется в случае вступления потерпевшей и обвиняемого в брак. Так, в соответствии с примечанием 1 к названной статье лицо, впервые совершившее указанное преступление освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим). Таким образом, есть законная процедура для прекращения уголовного дела.

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