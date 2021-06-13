В новочеркасской больнице мужчина убил знакомого шариковой ручкой

Нападавший после убийства остался в больнице. Фото: соц. сети (Ростов-Главный"

Накануне, 12 июня, в одной из больниц Новочеркасска произошла трагедия - мужчина убил своего знакомого прямо в коридоре медучреждения. Как сообщили в региональном следственном комитете, все случилось из-за личной ссоры.

По официальным данным, инцидент произошел в вечернее время. Приятели приехали в больницу, но вместо общения с врачами, стали выяснить отношения между собой. В результате началась драка: зачинщик набросился на 57-летнего мужчину с кулаками. Он бил ногами и руками ему по голове. В конечном итоге разъяренный пациент взял шариковую ручку и пырнул ей в грудь своему оппоненту. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

На крики вышли врачи, работающие в больнице. Они застали окровавленный труп на полу и попытались успокоить участника драки. Вскоре на место прибыли сотрудники полиции. Они задержали нарушителя порядка, а позже возбудили на него уголовное дело по статье "Убийство".

- Следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в ведомстве.

Если вина подозреваемого будет доказана, он может надолго отправится в тюрьму.

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