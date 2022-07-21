За сутки границу Ростовской области пересекли более 21 тысячи жителей Донбасса

В донской регион въехали в основном жители Донецкой и Луганской народных республик
Фото: Николай ХИЖНЯК
За сутки на территорию Ростовской области въехали более 21 тысячи человек. Об этом утром 21 июля сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о людях, которые пешком и на автомобилях пересекли границу через пункты пропуска.
Известно, что в донской регион въехали в основном жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону в розыск объявлена 25-летняя девушка
Ее не могут найти с 8 июля (подробности)