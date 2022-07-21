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Общество21 июля 2022 6:34

За сутки границу Ростовской области пересекли более 21 тысячи жителей Донбасса

Количество новоприбывших зарегистрировали на пунктах пропуска
Ангелина СКИБА
В донской регион въехали в основном жители Донецкой и Луганской народных республик

В донской регион въехали в основном жители Донецкой и Луганской народных республик

Фото: Николай ХИЖНЯК

За сутки на территорию Ростовской области въехали более 21 тысячи человек. Об этом утром 21 июля сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

Как пояснили в ведомстве, речь идет о людях, которые пешком и на автомобилях пересекли границу через пункты пропуска.

Известно, что в донской регион въехали в основном жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины.

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