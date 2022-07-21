Два водителя пострадали после лобового ДТП на трассе в Ростовской области

Столкнулись Lada Kalina и Hyundai i40. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Рано утром 21 июля в лобовом ДТП пострадали водители 19 и 44 лет. Они с травмами попали в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

- Авария произошла на трассе Новочеркасск - Багаевская около 5:50. Предварительно, молодой человек за рулем Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге легковушка столкнулась с Hyundai i40, - уточнили в ведомстве.

Детали происшествия сейчас выясняют сотрудники полиции. Всех автолюбителей просят быть предельно внимательными. Не следует совершать маневры, если вы не уверены в их безопасности.

- Новичкам лучше не использовать беспроводную связь за рулем, внимание должно быть полностью сконцентрировано на дороге, - подчеркнули в УГИБДД.

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