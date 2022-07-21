Сейчас рабочие ведут демонтаж моста через Северский Донец Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец и поэт-песенник Юрий Лоза в очередной раз раскритиковал трассу М-4 «Дон» в Ростовской области. Музыкант назвал дорогу «кормушкой» и заявил, что ее никогда не достроят. Эту запись можно найти в VK.

- Мой родственник выехал из Москвы в обед воскресенья. Первые 800 км прошел без проблем. Но я уже писал, что трасса М-4 никогда не будет достроена, потому что проходит через Ростовскую область. Ремонты там не заканчиваются никогда, это просто кормушка, - написал Юрий Лоза.

Автор поста добавил, что «реконструкция моста в Каменске-Шахтинском останавливает поток транспорта и создает многокилометровую пробку».

Добавим, сейчас рабочие демонтируют переправу через реку Северский Донец в Каменске-Шахтинском. Машины в сторону Ростова-на-Дону пустили по левому капитальному мосту, по отдельной временной переправе транспорт идет в сторону Москвы. Параллельно с этим сейчас строят новое мостовое сооружение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на трассе М-4 начали демонтаж моста через Северский Донец

Речь идет переправе, которую возвели еще в 1966 году (подробности)