МЧС: в Батайске на Северном вспыхнул камыш

Выгорело уже 400 квадратных метров
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Батайске на Северном в эти минуты полыхает камыш. Сухую растительность еще не потушили, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
- Информация о возгорании поступила в 14:02. К этому моменту выгорело уже 400 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.
Добавим, сейчас на месте происшествия работают 12 человек, задействовали 5 единиц техники.
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