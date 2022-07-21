В Ростове на Театральной площади после аварии сгорела иномарка

В аварии пострадали два человека. Фото: отдел пропаганды УГИБДД
Утром 21 июля в Ростове на Театральной площади после аварии сгорел Renault Logan. Пострадали два человека, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Предварительно, мужчина за рулем не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение парка. В этот момент автомобиль вспыхнул.
- В результате ДТП пострадали 27-летний водитель и 22-летний пассажир. Полицейские сейчас устанавливают обстоятельства инцидента, - сообщили в УГИБДД.
Также сегодня утром произошла лобовая авария на трассе М-4 «Дон» - в столкновении легковушек пострадали два человека.
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