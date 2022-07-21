Масштабный парад комбайнов состоялся в Ростовской области

Техника под знаменами Победы, России и донского региона прошла по пшеничному полю. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области колхоз имени Шаумяна отметил рекордный урожай и завершение уборки масштабным парадом комбайнов. Техника под знаменами Победы, России и донского региона прошла по пшеничному полю в строго определенном порядке - машины были выстроены в символ «V», сообщают власти.

Всего в составе колонны прошли 7 комбайнов «Торум» и 9 «Акросов», задействовали 10 «КамАЗов» с прицепами, 4 перегрузчика зерна, 6 противопожарных машин и 3 погрузчика, которые несли знамена.

Такое внушительное шествие аграрии устроили, чтобы отметить очередную победу - в 2022 году удалось перекрыть достижение 2020 года. По словам председателя колхоза Хачатура Поркшеяна, собрали более 39,3 тысячи тонн ранних зерновых, средняя урожайность при этом составила 73,3 ц/га, а в некоторых местах она превышала все 90 ц/га. За 15 дней обработали более 5,3 тысячи га.

- В целом в Ростовской области урожай ранних зерновых убрали уже с 67% площадей, валовой сбор сейчас - более 9,1 млн тонны, - отметил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

Добавим, Мясниковской район, где провели парад техники, в этом году лидирует по урожайности ранних зерновых, она составляет 60 ц/га. Прошли в районе уже более 84% площадей, валовой сбор всех местных хозяйств составил 147,5 тысячи тонн.

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